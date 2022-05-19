В Москалях от россиян прятали коллекцию уникальных вышиванок и теперь размышляют над изменением названия

В Москалях от россиян прятали коллекцию уникальных вышиванок и теперь размышляют над изменением названия

Война в Украине показала настоящих украинцев даже в селе Москали, которые в 30 километрах от Чернигова.

До войны здесь был частный музей украинских древностей — несколько домов и более трех тысяч рукотворов крестиком и гладью. Краевед Юрий собирал их на протяжении 30 лет: искал, покупал – иногда селяне их сами приносили, говорится в ТСН.

В село Москали на севере украинской границы оккупанты вошли в первые же дни полномасштабного вторжения. Юрий очень боялся, что все уничтожат, так что когда увидел за окном российскую технику — сразу начал прятать свои сокровища. А дальше был месяц оккупации.

«Наготове был, если выносит в погреб, готовился спасать от разграбления, пожара. Скрываться мне было нельзя, я оставался дома, а может что-то где-то погасить», — говорит мужчина.

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Трое детей, жена, родственники и соседи – спасти коллекцию помогали все оставшиеся в деревне. Для тайников оборудовали несколько погребов. Туда узел за узлом сносили вышиванки и полотенца. Но самое ценное сокровище коллекционер спрятал подальше от дороги, по которой ехали оккупанты.

Пока решисты в оккупации воровали из дома украинцев холодильники и унитазы, коллекционер вышиванок из Черниговщины вывез и спрятал уникальную коллекцию старинных вышиванок с узором белым по белому. Их в коллекции более трех десятков. Юрий показывает узор вышиванки, который больше прятал от рашистов с коловратом. Давний символ солнца в Украине с давних времен был оберегом, но ее причисляют к свастике. Такой украинской вышивки у коллекционера много.

Юрий не только коллекционирует, он и сам автор сотен вышитых рушников и вышиванок. Все рубашки дома для детей и подушки – это его рук дело. Вышивка, говорит Юрий, то дар и он его унаследовал от прадеда.

Во время войны он не перестает работать и вместе с дочерью создает новые рушники. Их называет военными. «Раньше удивляло меня, когда попадались рушники Второй мировой. Думал, разве до этого людям было, а вот пришлось и мне на собственной шкуре это почувствовать», — рассказывает мужчина.

Теперь в деревне, где хранится коллекция, другие заботы из-за их названия, которому более 370 лет. Вывеску села в Украине не сменяли веками. Пока российские оккупанты не пришли с полномасштабной войной и не прошлись через село колоннами из тысяч танков, избили местных активистов, обесточили деревню и оставили без доступа к хлебу.

Кроме вышитых экспонатов прятали от рашистов и желто-голубое название села с трезубцем. Сейчас после деоккупации селяне думают, когда то время, чтобы название возвращать на место, и возвращать ли вообще.

Сейчас в селе рассказывают — как Москали москалям сопротивление оказывали. Когда оккупанты схватили местного мужчину, избили и все выпрашивали точное название. «Они не знали, что это москали, они спрашивают – это что в честь нас? Да, он говорит, да в честь вас. Москалям уже 370 лет», – говорят местные.

Москали получили официальное название из-за русских солдат, которые во время войны Московии с литовцами остались здесь жить. «Название села произошло от военнослужащих, которые в 1508 году остались на той территории. Военнослужащих тогда называли москали – это солдаты», – объясняют люди.

Одним из героев этой войны в Москалях стал гигантский ясень. Танк с пьяной бригадой оккупантов врезался в дерево и не смог дальше двигаться. За танком приехали только через сутки, но экипажа найти не могли.

Ясень – обезвредивший вражескую технику – символически оказался деревом непростым.

Москали прятали уникальную коллекцию украинских вышиванок от москалей

«В годы Второй мировой погибли у нас 5 партизан, их товарищ посадил 5 ясеней... Ясен-партизан оказался», — говорят люди.

Местные говорят, что им повезло. Их село небольшое, на полсотни домов, так что российская техника и сами решисты здесь почти не останавливались. Даже украинский флаг в Москалях в центре села на флагштоке висел полмесяца оккупации, пока его не заметили.

Когда решисты из деревни ушли, селяне сразу установили новый флаг. А что делать с названием еще не решили. Тем более, над их названием в соседних селах всегда насмехались, а тут еще и полномасштабная война.

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