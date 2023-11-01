В Москве больше всего поддерживают продолжение войны против Украины — опрос

В России провели опрос граждан касательно войны против Украины.

Жители Москвы больше других россиян настроены на продолжение войны оккупационными войсками РФ против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опросов "Левада-Центра" – российской негосударственной исследовательской организации.

Так, за продолжение военных действий против Украины проголосовали 32% москвичей, выступили против – 15%. 23% поддержали идею мирных переговоров. 6% – затруднились определиться с ответом. Еще 23% выбрали ответ – "скорее, продолжать военные действия".

Результаты опроса россиян по войне против Украины/Инфографика: "Левада-Центр"

Напомним, опрос показал, сколько россиян выступают против войны и готовы поддержать Путина в прекращении огня.

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