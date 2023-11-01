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В Москве больше всего поддерживают продолжение войны против Украины — опрос

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4015
Время на прочтение
1 мин
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В Москве больше всего поддерживают продолжение войны против Украины — опрос

Москва / Фото: Associated Press

В России провели опрос граждан касательно войны против Украины.

Жители Москвы больше других россиян настроены на продолжение войны оккупационными войсками РФ против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опросов "Левада-Центра" – российской негосударственной исследовательской организации.

Так, за продолжение военных действий против Украины проголосовали 32% москвичей, выступили против – 15%. 23% поддержали идею мирных переговоров. 6% – затруднились определиться с ответом. Еще 23% выбрали ответ – "скорее, продолжать военные действия".

Результаты опроса россиян по войне против Украины/Инфографика:
Результаты опроса россиян по войне против Украины/Инфографика: "Левада-Центр"

Напомним, опрос показал, сколько россиян выступают против войны и готовы поддержать Путина в прекращении огня.

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Дата публикации
Просмотры
4015
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