"В Москве даже не могли представить, что на 45-й день после их вторжения в Киеве будут проходить такие события", — Зеленский

Украинцы героически борются с оккупантами и не дают врагу захватить страну.
Россия надеялась быстро захватить всю Украину. Однако вместо побед оккупантов ждут только поражения. Украинская армия героически защищает страну от русских военных.
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что на 45-й день войны в столицу Украины приезжают мировые политические лидеры, в частности британский премьер Борис Джонсон, канцлер Австрии Карл Негаммер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По словам президента, в Москве даже не могли представить, что в Киеве будут проходить такие события.
"И это уже 45-й день нашей обороны от российского нашествия. Думали ли в Москве, что на 45-й день после их вторжения в Киеве будут происходить именно такие события? Нет, они не могли это даже представить. А мы сделали это реальностью ", – подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем президент отметил, что украинцы выбирают свободу и будущее, поэтому защищают и будут защищать страну от оккупантов.
"Мы все вместе – каждый украинец, каждая украинка, которые 24 февраля и навсегда выбрали смелость. Выбрали Украину. Выбрали свободу и будущее", — подчеркнул президент.
В этом же видеообращенные Зеленский подчеркнул, что для европейских стран помощь Украине – это не просто моральная обязанность, а и стратегия защиты.
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