В Москве детей награждали медалями из "осколков НАТОвских снарядов" (фото)

В Москве на детском фестивале по карате победителей награждали медалями из "осколков НАТОвских боеприпасов".

Об этом сообщает российский Telegram-канал " Осторожно, Москва ".

Во всероссийском фестивале киокусинкай (разновидность каратэ) принимают участие дети 10-15 лет из разных регионов РФ. На турнире заметили медали с символикой преступлений оккупантов в Украине — "V" и "Z".

Фото: t.me/ostorozhno_moskva

На оборотной стороне написано, что медали "изготовлены кузнецами Донецка из осколков НАТОвских боеприпасов", которыми "обстреливают мирное население городов России". Россияне "забыли", что Донецк – это Украина, и его обстреливают сами же оккупанты, обвиняя в этом ВСУ.

Напомним, что Россия принудительно вывозит детей с оккупированных территорий для "промывания мозгов". По информации главы Луганской ОВА, скандальный глава Чечни Кадыров похищает луганских детей, "чтобы воспитывать из них убийц".

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что известно о 13 613 депортированных россиянами украинских детях.

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