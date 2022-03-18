В Москве ФСБ вызывает украинцев на допросы, обыскивает квартиры и проверяет телефоны

В МВД и ФСБ России поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве.
Украинцев, проживающих в Москве, вызывают на допросы полиции, осматривают их мобильные телефоны и обыскивают квартиры.
Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на рассказ двух украинцев.
По информации издания, в МВД и ФСБ России поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве.
Так, студент, имеющий украинское гражданство, рассказал, что как только РФ напала на Украину, его вызвали в учебное заведение на разговор с представителем ФСБ. После этого парень решил уехать из Москвы в Ригу. Он рассказал, что у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть из них отвезли в отделение.
"Нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев за последний месяц у меня брали четыре раза и ни разу не нашли их в базе данных. Мы прошли какой-то опросник: как зовут, где учишься. Опросы проводили полицейские, потом их сменил ФСБшник", — отметил собеседник издания.
Ему и еще пяти украинцам выписали протоколы по статье "мелкое хулиганство".
Гражданка Украины, работающая в сфере обслуживания в Москве, рассказала, что ее и ее знакомую вызвали в полицию на опрос. Силовики осмотрели их телефоны и спрашивали, есть ли у украинцев "запрещенная литература" и "националистическая символика".
По данным российской службы "Радио Свобода", известно еще о 3 аналогичных случаях, которые произошли с украинцами, живущими в Москве.
Напомним, что РФ придумала фейк о разработке биологического и химического оружия в Украине. Ляшко просит ВОЗ объяснить, почему это неправда.
Читайте также: