В Москве ФСБ вызывает украинцев на допросы, обыскивает квартиры и проверяет телефоны

В Москве ФСБ вызывает украинцев на допросы, обыскивает квартиры и проверяет телефоны

В МВД и ФСБ России поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве.

Украинцев, проживающих в Москве, вызывают на допросы полиции, осматривают их мобильные телефоны и обыскивают квартиры.

Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на рассказ двух украинцев.

По информации издания, в МВД и ФСБ России поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве.

Так, студент, имеющий украинское гражданство, рассказал, что как только РФ напала на Украину, его вызвали в учебное заведение на разговор с представителем ФСБ. После этого парень решил уехать из Москвы в Ригу. Он рассказал, что у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть из них отвезли в отделение.

"Нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев за последний месяц у меня брали четыре раза и ни разу не нашли их в базе данных. Мы прошли какой-то опросник: как зовут, где учишься. Опросы проводили полицейские, потом их сменил ФСБшник", — отметил собеседник издания.

Ему и еще пяти украинцам выписали протоколы по статье "мелкое хулиганство".

Гражданка Украины, работающая в сфере обслуживания в Москве, рассказала, что ее и ее знакомую вызвали в полицию на опрос. Силовики осмотрели их телефоны и спрашивали, есть ли у украинцев "запрещенная литература" и "националистическая символика".

По данным российской службы "Радио Свобода", известно еще о 3 аналогичных случаях, которые произошли с украинцами, живущими в Москве.

Напомним, что РФ придумала фейк о разработке биологического и химического оружия в Украине. Ляшко просит ВОЗ объяснить, почему это неправда.

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