В Москве горит ремонтно-механический завод: масштабный пожар виден из многих районов столицы РФ (видео)

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ни дня без пожаров в России. Сегодня, 19 июня, в Москве загорелся Центральный ремонтно-механический завод в Кузьминках.

Об этом на своей странице в соцсети написал Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Поговаривают, что эффект линзы с последующим задымлением имели место на территории Центрального ремонтно-механического завода в Кузьминках. Все глубже и глубже Россия погружается в техногенный коллапс. Ай-яй-яй", — отметил Александр Коваленко.

В Москве произошел масштабный пожар на территории ремонтно-механического завода

Напомним, что на территории военного госпиталя в оккупированном армией РФ Брянске днем 18 июня вспыхнул мощный пожар, который виден в нескольких километрах.

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