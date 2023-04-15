В Москве готовятся к длительной войне: власти вводят электронные повестки — разведка Британии

В Кремле готовится к продолжительной войне. В частности, для этого в стране-агрессоре будут мобилизовать с помощью электронных повесток.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что 11 апреля Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Это свидетельствует о том, что власти Кремля смогут вручать повестки в электронном виде.

В Минобороны Британии говорят, что теперь, когда данные о призыве отдельных лиц в цифровом виде связаны с другими государственными онлайн-сервисами, вполне вероятно, что власти будут наказывать уклоняющихся, автоматически ограничивая права на трудоустройство и ограничивая поездки за границу.

"Эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к предоставлению личного состава, поскольку Россия ожидает затяжного конфликта в Украине", — отмечают в Минобороны Британии.

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Известно, что мероприятия вступят в силу в этом году. Несмотря на это Россия продолжает смещать акцент на наборе дополнительных добровольческих войск.

Ранее британская разведка сообщила, что российские войска активизировали наступление на Бахмут в Донецкой области. Силы Минобороны страны-агрессорки России и группы ППК "Вагнера" улучшили взаимодействие.

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