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В Москве мобилизовали оккупанта, который не может ходить: врачи посоветовали ему "приспосабливаться к окопу"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Москве мобилизовали оккупанта, который не может ходить: врачи посоветовали ему "приспосабливаться к окопу"

Фото: Associated Press

Оккупанту дали обезболивающее и отправили в окоп.

В России мобилизовали 32-летнего оккупанта, который не может ходить. Когда мужчина заявил о своей проблеме врачам из военкомата, те ему посоветовали "приспосабливаться к окопу".

Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

32-летнему жителю Москвы накануне провели операцию по замене коленного сустава. Сразу после этого его призвали в военкомат и мужчина, несмотря на болезнь, пришел туда. Московские медики сочли мужчину годным к военной службе. После этого его отправили в Валуйки Белгородской области.

На границе с Украиной состояние у оккупанта ухудшилось. Он не мог вылезти из окопа, однако медики в Валуйках дали ему только обезболивающее и призвали "приспосабливаться к окопу, потому что его никто не будет лечить". Сейчас жена оккупанта жалуется на то, что ее муж может потерять ногу.

Мобилизация в России

В конце сентября 2022 года российский диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. В оккупационную армию хотят призвать от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Мобилизация в РФ сопровождается скандалами и бунтами оккупантов. Военные российской армии жалуются на плохое обеспечение и то, что их не учат, как правильно убивать украинцев.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что сотни тысяч мобилизованных россиян не смогут изменить ситуацию на фронте в пользу РФ, поскольку они столкнулись с серьезной нехваткой офицерского состава и зимнего обмундирования.

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Дата публикации
Просмотры
3133
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