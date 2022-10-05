Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Москве на военную службу призвали слепого от рождения мужчину

Дата публикации
Просмотры
56
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Москве на военную службу призвали слепого от рождения мужчину

Фото/Telegram: Mash

В России массово раздают повестки людям с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.

Жителю Москвы, 34-летнему Дмитрию Клюквину, который родился слепым, вручили повестку в связи с мобилизацией от военкомата Тимирязевского района.

Об этом сообщает Mash.

Мужчина получил повестку, несмотря на то, что в 16 лет проходил медкомиссию и получил вывод: к службе не годен.

Фото/Telegram: Mash / ©
Фото/Telegram: Mash

Как отмечает Mash, Дмитрий решил таки явиться в военкомат, куда он пойдет "с палкой, как он всегда и ходит".

Напомним, в Крыму повестки выдают онкобольным и людям с инвалидностью.

Читайте также:

Что придумывают уклонисты, чтобы не попасть в Украину

Что придумывают уклонисты, чтобы не попасть в Украину

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация