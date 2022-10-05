В Москве на военную службу призвали слепого от рождения мужчину

В России массово раздают повестки людям с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями.
Жителю Москвы, 34-летнему Дмитрию Клюквину, который родился слепым, вручили повестку в связи с мобилизацией от военкомата Тимирязевского района.
Об этом сообщает Mash.
Мужчина получил повестку, несмотря на то, что в 16 лет проходил медкомиссию и получил вывод: к службе не годен.
Как отмечает Mash, Дмитрий решил таки явиться в военкомат, куда он пойдет "с палкой, как он всегда и ходит".
Напомним, в Крыму повестки выдают онкобольным и людям с инвалидностью.
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