В Москве началась скрытая мобилизация: власти массово вербуют "добровольцев"-россиян и иностранцев

На войну зовут не только москвичей, но жителей других регионов страны.

Правительство Москвы запустило кампанию по мобилизации на войну против Украины.

Специально для этого была создана горячая линия и страница с информацией о выплатах, льготах и так называемых мерах социальной поддержки, передают местные паблики.

Желающие заключить контракт с Минобороны могут воспользоваться функцией онлайн-записи.

Не только москвичей и жителей других регионов РФ ожидают в военкоматах страны. Также заявления принимают от иностранцев – им же обещают ускоренное получение российского гражданства.

Кремль потребовал привлечь в вооруженные силы 400 тысяч контрактников и спустил соответствующие разнарядки в регионы в марте, писал Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Правительство Москвы получило задачу на поиск 27 тыс. контрактников.

Напомним, украинские военные эксперты отмечают, что планы Кремля мобилизовать в армию еще 400 тысяч человек нереалистичны. Командование РФ понимает, насколько сложно изучить и обеспечить всем необходимым столько людей.

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