В Москве нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации – разведка Британии

РФ на этот раз нацеливается на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для службы в Украине с целью отсрочки новой открытой обязательной мобилизации.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке говорится, что работники иммиграционных служб пытаются завербовать мигрантов, говорят на таджикском и узбекском языках. Отмечается, что вербовщики предлагали бонусы по найму в размере 2 390 долларов и зарплату до 4 160 долларов в месяц. Кроме того, мигрантам также было предложено ускоренное обретение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

"Вербовка мигрантов является частью усилий Минобороны России по выполнению поставленной задачи по привлечению 400 тысяч добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Власть почти наверняка стремится как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннюю иностранцу – отмечают в Минобороны Британии.

В обзоре говорится и о том, что высокая ежемесячная заработная плата побуждает некоторых трудящихся-мигрантов зарегистрироваться. Их, вероятно, отправляют на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.

Мобилизация в России

Напомним, в российских тюрьмах началась мобилизация такой силы, какой раньше не было даже во время набора в террористическую частную военную компанию "Вагнер".

Кроме того, в России начали рассылать повестки с угрозами применения "ограничительных мер" в случае неприбытия в военкомат.

По словам эксперта, военнообязанных могут использовать для доукоплетения частей, которые будут разбиваться украинскими войсками в процессе наступательных действий.

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