В Москве планируют провести концерт в честь захвата украинских территорий: названа дата

В Москве Путин намерен провести 30 сентября концерт в честь завершения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

В Москве на 30 сентября запланирован концерт в честь завершения "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Концерт пройдет на Красной площади.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Мероприятие пройдет на Красной площади в Москве. На него собирают сотрудников московских компаний. Известно об этом стало из письма сотрудникам "Мосинжпроекта", которое оказалось в распоряжении российского издания "Холод".

Также 30 сентября фюрер Путин может обратиться в Федеральное собрание, на котором объявит об аннексии самопровозглашенных ДНР, ЛНР и оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что Путин хочет перебросить войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

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