В Москве подорвали "шишку" из Горловки: кто такой Армен Саркисян и при чем здесь Украина

В Москве взорвали криминального авторитета Армена "Горловского" Саркисяна. Соседи говорят, что раньше видели его по телевизору, а в момент взрыва мужчина был с охраной. Пока известно, что на месте погиб один человек, еще четверо пострадали.

Что известно о покушении и кто такой Армен Саркисян, ликвидированный в Москве – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Подорвали криминального авторитета с "ДНР"

В Москве взорвали криминальный авторитет с временно оккупированной Горловки. 3 февраля в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По предварительной информации, среди пострадавших может быть президент Федерации бокса так называемой ДНР и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.

По данным СМИ, консьерж заявил, что взрывное устройство сработало в момент, когда в холл вошел житель дома с охранниками. Консьерж узнал погибшего, отметив, что раньше видел его по телевизору.

Однако официального подтверждения того, что жертвой стал именно Саркисян, пока нет. Например, ТАСС сообщает, что он находится в реанимации. А канал "112" утверждает, что Саркисяну в результате взрыва в Москве оторвало левую ногу. Сейчас он в коме. Погибший, вероятно, охранник Саркисяна. Также серьезные ранения получили еще два человека из его окружения. Об этом сообщают многочисленные телеграм-каналы.

Более того, по покушению криминального авторитета из Донецкой области Армена "Горловского" Саркисяна в Москве стоит Служба безопасности Украины. Однако пока нет точной информации, жив ли он или был ликвидирован в результате взрыва в ЖК в Москве 3 февраля. Об этом "Телеграф" сообщает, ссылаясь на собственные источники. Подробности этого события устанавливаются. Также в издании отмечают, что при взрыве пострадал охранник Саркисяна Олег Касперович. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Кстати, 49-летний Касперович находился в базе Миротворца.

Ранее СБУ и Нацполиция Украины задокументировали преступления Саркисяна – криминального авторитета из Донбасса, который скрывался на оккупированной территории и сотрудничал с российскими силовиками.

Он входил в ближайшее окружение беглого экс-президента Виктора Януковича и находился в международном розыске за организацию убийств в центре Киева во время Революции Достоинства.

После начала полномасштабной войны Саркисян создал по заказу ФСБ вооруженное формирование "Арбат", к которому привлекал рецидивистов, осужденных за тяжкие преступления. Его группировка воевала против ВСУ, а сам Саркисян курировал вербовку заключенных на оккупированной части Донбасса. Контрразведка СБУ также установила, что через подконтрольные компании он снабжал оккупантов горючим, тепловизорами и стройматериалами. За это ему заочно объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины о пособничестве государству-агрессору и участию в незаконных вооруженных формированиях.

По состоянию на 13:00 3 февраля 2025 года стало известно, что Армен Саркисян скончался в больнице от многочисленных ранений, не приходя в сознание. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, 3 февраля в элитном московском ЖК "Алые паруса" раздался взрыв. Предварительно разорвалась граната в холле дома на первом этаже. Без жертв не обошлось.

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