В Москве разместили рекламу службы в армии на языках государств Средней Азии

В Москве миграционный центр "Сахарово", входящий в структуру МВД, размещал в общественном транспорте рекламу службы в русской армии на киргизском, таджикском и узбекском языках.

Как сообщает "Радио Свобода", фото призывов к приезжим из Средней Азии появились в социальных сетях в декабре.

В объявлении трудовым мигрантам обещали упрощенное получение российского гражданства.

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В пресс-службе "Мосгортранса" подтвердили, что такая реклама действительно размещалась в течение двух месяцев. Утверждается, что она была заказана миграционным центром.

Осенью этого года Госдума РФ приняла закон, упрощающий получение гражданства для иностранцев, подписавших годовой контракт с российской армией. Это произошло на фоне сообщений о беспрецедентных потерях в войне с Украиной и проблемах с объявленной Путиным частичной мобилизацией.

Напомним, частичная мобилизация в России, объявленная указом Владимира Путина, вызвала панику. Сотни тысяч русских мужчин призывного возраста пытались скрыться от повестей.

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