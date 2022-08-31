В Москве решили научить украинцев "классическому украинскому языку": уже готовят учебник

Для этого страна-агрессор решила написать для граждан Украины учебник для "изучения классического украинского языка".

Об этом сообщил руководитель Министерства образования РФ Сергей Кравцов, пишет российские средства массовой пропаганды.

В Москве заявили, что они подготовят учебники для "изучения классического украинского языка". Ими будут пользоваться школьники в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Россияне будут учить украинцев родному языку по написанным в России методикам и учебным планам.

В РФ также заявили, что учителя уже "прошли повышение квалификации, чтобы учить детей классическому украинскому языку".

Напомним, в Киеве открылись бесплатные курсы украинского языка.

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