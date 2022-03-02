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В Москве с посольства Украины сняли флаг и опечатали двери (фото)

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В Москве с посольства Украины сняли флаг и опечатали двери (фото)

Табличку о том, что в здании находится посольство Украины, также сняли.

В Москве возле посольства Украины сняли флаг и табличку. Там также опечатали дверь.

Об этом 2 марта сообщило российское государственное информагентство РИА.

Напомним, что украинское правительство разорвало дипломатические отношения с Россией 24 февраля после того, как Москва приказала вторгнуться в страну.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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