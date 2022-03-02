В Москве с посольства Украины сняли флаг и опечатали двери (фото)

В Москве с посольства Украины сняли флаг и опечатали двери (фото)

Табличку о том, что в здании находится посольство Украины, также сняли.

В Москве возле посольства Украины сняли флаг и табличку. Там также опечатали дверь.

Об этом 2 марта сообщило российское государственное информагентство РИА.

Напомним, что украинское правительство разорвало дипломатические отношения с Россией 24 февраля после того, как Москва приказала вторгнуться в страну.