В Москве школьники "встречали" нового посла США в России. Дети вышли на улицу с плакатами "Америка – страна-террорист".

Об этом пишет 24 канал.

Школьники на улице скандировали: "Война – бизнес США" и "Америка – страна-террорист".

На опубликованном видео можно увидеть, что школьники стоят с плакатами "Зачем вы приехали?", "США – страна-нацист", "Зачем взорвали Северный поток" и другие. Лица детей были каменными, потому что они, наверное, даже не понимали, что происходит.

Посол США на протестующих не отреагировала. Она вышла из машины вместе с российскими правоохранителями и отправилась на встречу с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Отметим, что глава МИД страны-террористки РФ Сергей Лавров обвинил Польшу и страны Балтии в мол-решении "жесткой русофобской кампании" в 2022 году и пригрозил разорвать дипотношения.

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