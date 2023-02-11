В России считают, что дипломатическое урегулирование может принять не украинская сторона, а Вашингтон и Брюссель

В Кремле вновь заявили о готовности переговоров с Украиной "на основе существующей реальности".

Об этом заявил заместитель иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью одному из главных пропагандистских телеканалов.

Московский чиновник утверждает, что Москва не против диалога.

"Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы ", – сказал сотрудник министерства, предусмотрительно заменив термин "война" на "военные действия".

По словам Вершинина, в Кремле рассматривают переговоры "без предварительных условий", однако на основе существующей реальности". Он также добавил, что решение о дипломатическом урегулировании якобы может принять не украинская сторона, а Вашингтон и Брюссель. Более того, обвинил Киев в "прерывании" переговорного процесса.

В то же время, Соединенные Штаты Америки убеждены, что власть в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда придет момент говорить с Москвой о мире.

Читайте также: