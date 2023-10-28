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В Москве солдат-срочник, которого везли в Севастополь, сбежал из воинской части

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В Москве солдат-срочник, которого везли в Севастополь, сбежал из воинской части

В Москве солдат-срочник. которого везли в Севастополь, сбежал из воинской части

Из русских частей продолжают бежать солдаты.

В Москве солдат-срочник скрылся перед отправлением в военную часть, находящуюся в Севастополе. Спланировать побег ему помог отец.

Об этом пишет Baza.

Отмечается, что вечером в прошлую пятницу колонну военнослужащих привезли автобусами в Павелецкий вокзал. Далее они должны были отправиться в Севастополь, в свою воинскую часть.

"Неожиданно один из военнослужащих — так называемый Максим М выскочил из колонны и со всех ног стартанул в сторону Зацепского вала. Максим бежал так быстро, что поймать его не смогли, однако преследователи заметили, как беглец запрыгнул в белый джип и был такой. Проверка показала., что белый джип – это премиальный Лексус и принадлежит отцу Максима, Алексею", — говорится в сообщении.

Сейчас беглеца ищут.

Накануне в России в Брянской области вооруженный автоматом солдат-срочник скрылся из воинской части.

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Дата публикации
Просмотры
305
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