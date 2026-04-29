В Москве убрали технику с парада 9 мая: эксперт объяснил, почему это важно

Парад в Москве / © Reuters

Реклама

В Москве впервые с 2007 года парад 9 мая должен пройти без традиционной военной техники. В Минобороны РФ это объясняют "текущей оперативной обстановкой".

Политический комментатор Игорь Тышкевич считает, что решение может быть связано не только с безопасностью, но и важным политическим выбором для Путина на фоне войны против Украины.

Что известно о параде 9 мая в Москве

В Москве 9 мая планируется провести военный парад к 81-й годовщине победы во Второй мировой войне, однако без механизированной колонны. По сообщению Минобороны РФ, участие в пешей части должны принять военнослужащие высших военных учебных заведений разных видов и родов войск.

Реклама

В то же время, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также военная техника участия в параде не будут принимать. В российском оборонном ведомстве такое решение объяснили "текущей оперативной обстановкой".

Во время трансляции парада россиянам обещают показать работу военных, выполняющих задачи в зоне боевых действий, а также тех, кто несет боевое дежурство, в частности, в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте. Авиационная часть, по данным российского Минобороны, должна включать в себя пролет пилотажных групп и штурмовиков Су-25.

"Впервые с 2007 года парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники. Вероятно, и в остальном он будет сильно урезан. Это очень важный момент, в том числе с точки зрения развития событий на фронте".

Почему парад 9 мая без техники может быть важным сигналом

По словам Тишкевича, война против Украины долгое время оставалась для значительной части российского общества скорее "фоновым процессом". Потери, по его мнению, не создавали масштабного общественного шока, в частности, через систему контрактного набора и выплаты семьям погибших.

Реклама

Однако в 2025-2026 годах ситуация начала меняться. Россияне все больше ощущают войну из-за экономических последствий, ударов дронов по разным регионам РФ, проблем с инфраструктурой и общего фона нестабильности.

Отдельным фактором Тишкевич называет отсутствие скорых результатов на фронте. Российские войска продолжают продвигаться, но темпы этого продвижения, по его оценке, нельзя назвать ни переломом в войне, ни масштабным успехом.

"Видение, как добиться перемен, кроме увеличения количества людей на фронте, нет. Но ресурс найма уменьшился. Нужна мобилизация", - отмечает комментатор.

Путину нужны "успехи", но фронт двигается медленно

На этом фоне Кремль, по оценке Тишкевича, оказывается перед сложным выбором. С одной стороны, в России приближается масштабная избирательная кампания 2026 года — выборы в Госдуму, главы субъектов федерации и региональных парламентов. С другой стороны, проводить мобилизацию летом политически рискованно, а осенью она может уже не дать нужного военного эффекта.

Реклама

По его оценке, такой сценарий рискован, потому что не решает проблемы, а только откладывает ее. В то же время, он может дать российским властям краткосрочное политическое усиление — максимум в год.

Именно поэтому, отмечает Тишкевич, первые майские дни могут быть важны для понимания дальнейших намерений Кремля.

"Я буду внимательно следить за ключевыми тезисами пропагандистов, кремлевских чиновников и самого Путина в первые майские дни. Это время принятия решения. Если играть на страхе в мобилизацию - начало процесса должно быть положено в период с 7-8 по 14-15 мая", - подытожил он.

Война оборачивается против Путина – последние новости

На фоне подготовки к параду в Москве усиливается и давление на российскую инфраструктуру. В течение апреля украинские силы несколько раз избивали по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

Реклама

После последнего удара, который произошел в ночь на 28 апреля, на нефтебазе и НПЗ вспыхнул масштабный пожар. По оценкам OSINT-аналитиков, могли быть повреждены по меньшей мере четыре резервуара для хранения нефти. Всего после атак 16, 20 и 28 апреля сообщалось об уничтожении 24 резервуаров и повреждении еще четырех.

Власти Краснодарского края объявили чрезвычайное положение в Туапсинском муниципальном округе и заявили о разливе нефти. Спикер Кремля Дмитрий Песков признал факт удара по Туапсе, но сказал, что детали по поводу пораженных объектов засекречены.

Президент РФ Владимир Путин также отреагировал на удары по НПЗ. Он заявил, что атаки якобы не создают критических угроз, но в то же время назвал действия Украины "террористическими" и признал, что риски для инфраструктуры остаются.

Новости партнеров