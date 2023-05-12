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В Москве устроили переполох из-за ракет Storm Shadow, которые получила Украина

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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В Москве устроили переполох из-за ракет Storm Shadow, которые получила Украина

В Москве боятся ракет Storm Shadow, получивших Украину / Фото: Associated Press

В России назвали передачу дальнобойных ракет Украине "враждебным актом".

Москва заявила, что передача Украине ракет Storm Shadow ведет к "серьезной эскалации".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Москва расценивает решение Лондона передать Украине ракеты Storm Shadow как враждебный акт, ведущий к серьезной эскалации", – заявили в МИД РФ.

Кремлевские руководители традиционно разразились угрозами "принять все меры" для "нейтрализации угроз".

"РФ оставляет за собой право принять все меры для нейтрализации угроз, которые могут возникнуть при применении Киевом ракет Storm Shadow", — добавили в российском МИД.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow в Украине

В четверг, 11 мая, стало известно, что Украина получила от Британии несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что эти дальнобойные ракеты очень важный инструмент для перехода к финализации войны исключительно на условиях Украины.

В Кремле по-своему отреагировали на решение Британии и заявили, что "очень негативно относятся" к этому. Мол, необходимо дать "адекватный ответ" на это.

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