В Москве задержали детей за протест против войны в Украине (фото)

В Москве задержали детей за протест против войны в Украине (фото)

Дети держали плакаты "Нет войне", которые нарисовали сами.

В Москве задержали детей за протест против войны в Украине. Трех малышей и двух мам посадили в автозак и отвезли в участок.

Соответствующие фото распространяют в Сети.

Известно, что инцидент произошел 1 марта под украинским посольством. В руках дети держали плакаты "Нет войне", которые нарисовали сами.

"Уже нет слов", "Они это будут помнить до конца своих дней", – пишут украинцы в комментариях.