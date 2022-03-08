В Москве задержанных активисток на митингах против войны пытают в отделениях – российский оппозиционер

В Москве задержанных активисток на митингах против войны пытают в отделениях – российский оппозиционер

Он предполагает, что большинство россиян начнут прозревать, только когда в полной мере ощутят на себе рост цен и исчезновение продуктов.

Россия проявляет фашистские настроения и по отношению к собственному населению.

Уверяет оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков в эфире марафона крупнейших телеканалов.

«Это фашистский режим, как внешне, то происходящее в Украине, так и в самой стране. В Москве пытают активисток, девушек, выходивших на митинги против войны. Они в ОВД в Москве подвергаются пыткам, их бьют, таскают за волосы, им угрожают …» – рассказал оппозиционер.

Он рассказал, что некоторые россияне уже начали выезжать из страны без виз и денег на дальнейшее существование. «Даже не представляю, что будет со страной, ставшей новым Рейхом для мира. И Путин на одной доске с Гитлером», – добавил Гудков.

Оппозиционер уверен, что в ближайшее время у большинства россиян, получающих информацию только от пропагандистов Кремля, не будет понимания, что происходит на самом деле, однако со временем, когда будет стремительный рост цен, исчезнут продукты, и они начнут понимать, что весь мир ненавидит россиян, то только тогда люди начнут прозревать.

Напомним, что в Москве полиция пришла домой в семью школьника после урока истории, где обсуждалась война с Украиной. Шестиклассник Кирилл (фамилия не называется по просьбе матери) задавал вопрос о войне.