В Москве ждут украинские беспилотники "под бой курантов": обещают сбить на подлете

Российские пропагандисты со ссылкой на своих "военных экспертов" предполагают, что в новогоднюю ночь придется вспомнить опыт времен Второй мировой войны.

В России серьезно обсуждают защиту Москвы от украинских беспилотных летательных аппаратов, которые, якобы, могут атаковать столицу государства-агрессора в новогоднюю ночь. Один из экспертов предлагает использовать аэростаты для воздушной разведки, как во времена Второй мировой войны.

На этот счет российские пропагандисты цитируют директора музея войск ПВО историка Юрия Кнутова, которого в РФ считают экспертом по военно-политическим вопросам.

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Этот "военный эксперт" заявил, что ВСУ могут нанести удар по Москве "под бой курантов" — в новогоднюю ночь. Для этого будут применены модернизированные советские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 "Стриж". Он подтвердил, что такие беспилотники могут достичь Москвы, но заверил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) "с почти 100% вероятностью их уничтожат".

"Это старые дроны, они полностью из металла, а не из композиционных материалов, имеют большую поверхность отражения и хорошо видны на экранах радаров и станций наведения ракет", — говорит Кнутов.

Он также допустил “использование привязных аэростатов со радиолокационными станциями для разведки воздушной обстановки" — так, как это делали во времена Второй мировой войны во время обороны Москвы.

Ранее в России заявили, что удары по российским военным аэродромам, с которых взлетают бомбардировщики для атак по Украине, нанесли модернизированные советские беспилотники.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили о последствиях авиаударов по военным аэродромам Дягилево и Энгельс на территории России.

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