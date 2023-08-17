Гражданский раскрывает глаза собеседнику на обвинении такой ситуации в РФ.

Гражданский россиянин обсудил по телефону жалобы населения на главу Кремля Владимира Путина и правительство РФ, а также настроения граждан по поводу ''сброса'' нынешней власти.

Об этом говорилось в разговоре, перехваченном ГУР.

В процессе собеседник спрашивает о состоянии в армии окупантов.

"Вы там, да, без изменений, без этого, без всего? Нет продуктов вообще ничего не подвозят", – говорится в разговоре.

Также обсуждали процесс мобилизации в РФ и уклонение от нее.

"Если мобилизации не будет, я контракт не буду подписывать", — говорит россиянин.

Также гражданский раскрывает глаза собеседнику на обвинении такой ситуации в РФ.

"В Москву надо идти, вот откуда, где беда нах*й. Хуже этой власти никогда не было. Вас там сбросили, как в мясорубку", — говорит он.

Напомним, стало известно, что лейтенант российских вооруженных сил Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, добрался до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской пограничной службы.

Тем временем в ГУР прокомментировали "выборы" на оккупированных территориях. оккупанты, вероятнее всего, туда завезут россиян для имитации и постановки процесса.

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