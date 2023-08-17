"В Москву надо идти, вот, откуда беда": гражданский обсудил по телефону жалобы россиян на Путина (перехват)

Гражданский раскрывает глаза собеседнику на обвинении такой ситуации в РФ.
Гражданский россиянин обсудил по телефону жалобы населения на главу Кремля Владимира Путина и правительство РФ, а также настроения граждан по поводу ''сброса'' нынешней власти.
Об этом говорилось в разговоре, перехваченном ГУР.
В процессе собеседник спрашивает о состоянии в армии окупантов.
"Вы там, да, без изменений, без этого, без всего? Нет продуктов вообще ничего не подвозят", – говорится в разговоре.
Также обсуждали процесс мобилизации в РФ и уклонение от нее.
"Если мобилизации не будет, я контракт не буду подписывать", — говорит россиянин.
Также гражданский раскрывает глаза собеседнику на обвинении такой ситуации в РФ.
"В Москву надо идти, вот откуда, где беда нах*й. Хуже этой власти никогда не было. Вас там сбросили, как в мясорубку", — говорит он.
Напомним, стало известно, что лейтенант российских вооруженных сил Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, добрался до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской пограничной службы.
Тем временем в ГУР прокомментировали "выборы" на оккупированных территориях. оккупанты, вероятнее всего, туда завезут россиян для имитации и постановки процесса.
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