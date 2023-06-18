В Москву прилетел грузовой самолет из Ирана, предположительно – с "шахедами"

Грузовой Ил-76 мог доставить в Россию груз военного назначения.

Сегодня, 18 июня, в Москву прибыл очередной грузовой самолет Ил-76 из Тегерана. Вероятно, он доставил новую партию вооружения от режима аятолл для российских оккупантов.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram.

"Сегодня в Москве приземлился очередной транспортный Ил-76ТД ВВС Ирана. Что привёз? Не трудно догадаться, что это не финики", – пишет эксперт.

Коваленко обратил вниманеи, что интенсивность применения россиянами Shahed-136 в первой половине июня снизилась по сравнению с первой половиной мая.

По его подсчетам, в первой половине мая по Украине россияне запустили 149 дронов-камикадзе Shahed-136, а в первой половине июня – 119.

"Это указывает на то, что производство Shahed-136 по-прежнему отсутствует и Москва в вопросах поставок дронов-камикадзе продолжает полностью зависеть от Тегерана", – пишет Коваленко.

Данные сервиса Flightradar24 / Фото: Александр Коваленко

Ранее британская разведка сообщила, что Иран помогает РФ строить завод по производству дронов.

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