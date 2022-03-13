В МВД назвали цель авиаудара оккупантов по Яворовскому полигону

В МВД назвали цель авиаудара оккупантов по Яворовскому полигону

Оккупанты выпустили по нему минимум восемь ракет.

Ударом по Яворовскому полигону на Львовщине (Международному центру миротворчества и безопасности) россияне пытаются продемонстрировать, что в Украине нет ни одного безопасного места.

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Об этом в эфире телемарафона заявил советник Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.

Напомним, что 13 марта российские оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности более известному как Яворовский полигон во Львовской области.

По предварительным данным, они выпустили восемь ракет. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

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