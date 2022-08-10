В МВД назвали две реальные угрозы, которые сейчас существуют со стороны Беларуси

Несмотря на то, что вероятность участия белорусской армии в войне против Украины минимальна, существует две угрозы со стороны РБ.

Первая, это — российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ с территории Беларуси и наносить авиационные/ракетные удары по территории Украины. Вторая – Беларусь может предоставлять добровольцев для войны за РФ.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире совместного телемарфона.

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Также, по его словам, опасность для северных регионов Украины по-прежнему сохраняется, несмотря на маловероятное наступление белорусской армии.

"Я бы сказал, что опасность вхождения (Беларуси — ред.) минимальна. Но есть два других аспекта, которые мы также не должны забывать. По большому счету, формально это будут добровольцы, которые будут под командованием Генштаба РФ, но де-факто мы понимаем, что это будут белорусы", – сказал он.

Следует отметить, по данным возведения Генштаба ВСУ за 10 августа, Беларусь проводит собрание терробороны и военных запаса. Уточняется, что с 9 августа этого года в Минске под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси начато проведение собрания с подразделениями территориальной обороны.

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