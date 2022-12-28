В МВД назвали количество поврежденных объектов с начала российского вторжения

Всего за время войны было повреждено 35 тысяч объектов

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 702 объекта критической инфраструктуры в Украине.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Всего с начала войны в Украине было повреждено или разрушено 35 тысяч разных объектов.

"Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и так далее", — сказал Енин.

Напомним, ранее сообщалось, что США и партнеры столкнулись с трудностями в вопросе возобновления украинской энергосистемы из-за отсутствия необходимых компонентов.

Кроме того, мы ранее информировали, что ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

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