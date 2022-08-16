В МВД объяснили, кого сочтут коллаборантом на временно оккупированных территориях

В МВД отметили, что наказание за коллаборацию с РФ в каждом случае определяется отдельно.

Если человек сотрудничал с захватчиками и предоставлял им какую-то информацию, как раньше было в Киевской области, когда россиянам передавали данные об украинских военных, то тогда человек будет привлечен к ответственности и ему будет вручено подозрение.

Об этом на брифинге в "Укринформе" рассказала представитель МВД Алена Матвеева.

Однако если человек работает, например, в магазине или парикмахером на временно оккупированной территории, то его невозможно привлечь к ответственности за коллаборационизм.

"Под каждый случай закон не применишь все равно. Например, если человек работал в магазине, то невозможно его привлечь за коллаборационную деятельность. Каждый случай разбирается отдельно", — отметила Матвеева.

По ее словам, часто сотрудничество с оккупантами обосновано тем, что людям обещают дать руководящие должности, также это может быть финансовое вознаграждение.

"Были случаи, когда человек (сотрудничая с оккупантами – ред.) хотел облегчить себе выезд на территорию другой страны", — сказала она.

По ее словам, наказание за коллаборацию с РФ также в любом случае определяется отдельно.

"Например, если человек призывал поддерживать военных РФ или предоставлял какие-то сведения, принимал гуманитарную помощь (от россиян – ред.) и распространял ее – это одно наказание, если речь идет о каких-то более серьезных действиях личности, например, когда коллаборационная деятельность человека имела такое влияние, что кто-то из-за нее погиб – то срок в этом случае может быть более серьезным, даже до пожизненного заключения", — резюмировала спикер.

Напомним, СБУ обнародовала список предателей, вступивших в ряды оккупационного "МВД РФ" в Запорожье (фото).

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