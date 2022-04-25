В МВД объяснили, почему россияне усилили удары по железной дороге Украины

Российские войска начали активнее наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы нарушить украинскую логистику.
Россияне атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины, поскольку пытаются усугубить ситуацию с обеспечением украинских регионов и нанести серьезный удар по экспорту.
Об этом советник главы МВД Вадим Денисенко сказал в эфире одного из телеканалов 25 апреля.
"Оккупанты продолжают стрелять по железной дороге. Она становится для них одним из ключевых объектов, потому что железная дорога это, прежде всего, возможность экспорта для Украины. Они продолжают бить по нашей экономике", — сказал Денисенко.
По его словам, Россия ударами по украинской железнодорожной инфраструктуре замедляет работу железной дороги. Денисенко добавил, что противостоять таким ударам может только ПВО.
Напомним, утром 25 апреля под обстрел армии РФ попали пять железнодорожных станций в центре и западе Украины.
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