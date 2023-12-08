В МВД описали последствия ночной и утренней атак по Украине (видео)

Российские войска в ночь на 8 декабря и утром нанесли ракетные и авиаудары по Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. В результате атак есть жертвы, раненые и разрушения.

О деталях атак сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Сети.

Ночные удары по Харьковщине

Около 1:00 российские захватчики нанесли авиаудар по Куриловской громаде Купянского района Харьковщины. В результате атаки повреждена жилая пятиэтажка. Также погиб один человек, и еще один получил ранения.

Клименко показал видео от чрезвычайников с ликвидацией последствий вражеской атаки по Куриловской громаде. На ролике видно, как спасатели тушат огонь и разбирают завалы на месте удара.

Около 3:00 оккупанты атаковали ракетами Харьков. В результате даров пострадали два человека, были повреждены по меньшей мере семь многоквартирных домов и более 20 автомобилей.

Удары по Харькову и области 8 декабря: видео последствий

Спасатели ликвидируют последствия атаки по Куриловской грмаде Харьковщины/Скриншот

Утренняя атака по Днепропетровщине и Киевщине

Уже утром враг нанес ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего погиб человек. Еще четыре человека пострадали.

В ходе атаки крылатыми ракетами в Киевской области зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей. Есть информация о повреждении частных домов в нескольких громадах области.

Напомним, в ночь на 8 декабря оккупанты запустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101/555/55. Вражеские цели достигли Киевской и Днепропетровской областей. Читайте подробности об атаке на ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 19 ракет! Началось! Такого не было почти три месяца!

Читайте главные новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.