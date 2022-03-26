В МВД отмечают, что говорить об отказе россиян от штурма Киева еще рано: что в планах врага

В МВД отмечают, что говорить об отказе россиян от штурма Киева еще рано: что в планах врага

По словам Денисенко, это у них "немного отложено в плане".

Сейчас важнейшие для российских оккупантов направления – это Мариуполь, Изюм и треугольник – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Однако говорить об отказе россиян от штурма Киева еще рано.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

Он отметил, что в Ирпене идут бои, россияне действительно окапываются.

"Но говорить о том, что они отказались от штурма на Киев, честно говоря, с моей точки зрения еще рановато. Действительно, у них сейчас нет сил. Но в то же время мы понимаем, что они стягивают к белорусско-украинской границе свои части", – сказал Денисенко.

По его словам, оккупанты сейчас бросают все, что у них есть, на Мариуполь и на Изюм — как две ключевые точки для получения контроля над Донбассом.

"На самом деле, от штурма Киева пока никто еще не отказывался. Судя по всему, это пока у них, скажем так, немного отложено в плане. Сейчас самое важное для них – это Мариуполь, Изюм и этот треугольник – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное", – резюмировал Денисенко.

Напомним, что в США заявляют, что Россия, цинично напавшая на Украину в ночь на 24 февраля и ныне терроризирующая мирное население, сосредоточилась преимущественно на военных действиях на Донбассе, а не возле Киева. Таким образом, оккупанты хотят отрезать украинские силы на востоке от остальной страны, пытаясь создать рычаги влияния на переговорах.

Что говорят британская и американская разведки о планах врага по Киеву

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