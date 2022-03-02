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В МВД предлагают отдавать пленных солдат РФ матерям, если они заберут их из Киева

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В МВД предлагают отдавать пленных солдат РФ матерям, если они заберут их из Киева

УНИАН

На украинском КПП российских матерей встретят и сопроводят в Киев.

Принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, российским матерям, чтобы вернуть сына из плена в Украине, куда их отправил Путин воевать, нужно прежде всего позвонить по телефонам, указанным в листовке, для того, чтобы узнать, находится ли оккупант в плену или погиб, следует зайти в Telegram-канал "Груз 200" или позвонить на горячую телефонную линию Министерства обороны Украины – "Повернись живим з України" по многоканальным телефонам.

  • +380894201860
  • +380894201861
  • +380894201862

Или написать на почту: Vernis_iz_ukraine@gmail.com

"Потом, если вы получили подтверждение, что ваш сын находится у нас в плену, матери российских солдат должны добраться до Киева. После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом: добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или такси до польской границы. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной", — пояснил Геращенко.

На КПП, по словам Геращенко, их встретят и сопроводят в Киев.

"Мы, украинцы, в отличие от путинских фашистов, не воюем с матерями и их пленными детьми. Ждем Вас в Киеве", — подытожил Геращенко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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