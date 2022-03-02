В МВД предлагают отдавать пленных солдат РФ матерям, если они заберут их из Киева

В МВД предлагают отдавать пленных солдат РФ матерям, если они заберут их из Киева

На украинском КПП российских матерей встретят и сопроводят в Киев.

Принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, российским матерям, чтобы вернуть сына из плена в Украине, куда их отправил Путин воевать, нужно прежде всего позвонить по телефонам, указанным в листовке, для того, чтобы узнать, находится ли оккупант в плену или погиб, следует зайти в Telegram-канал "Груз 200" или позвонить на горячую телефонную линию Министерства обороны Украины – "Повернись живим з України" по многоканальным телефонам.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Или написать на почту: Vernis_iz_ukraine@gmail.com

"Потом, если вы получили подтверждение, что ваш сын находится у нас в плену, матери российских солдат должны добраться до Киева. После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства это можно сделать только таким способом: добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или такси до польской границы. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной", — пояснил Геращенко.

На КПП, по словам Геращенко, их встретят и сопроводят в Киев.

"Мы, украинцы, в отличие от путинских фашистов, не воюем с матерями и их пленными детьми. Ждем Вас в Киеве", — подытожил Геращенко.