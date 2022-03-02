В МВД предупредили, что российские оккупанты готовятся атаковать еще одну АЭС на юге Украины

В МВД предупредили, что российские оккупанты готовятся атаковать еще одну АЭС на юге Украины

Речь идет об АЭС, расположенной в Николаевской области.

В Николаевской области российские оккупанты могут ударить по Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ссылаясь на данные НГУ, он рассказал, что из Николаевской области в сторону Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолетов оккупантов с десантниками.

"Возможно, будет атака на АЭС. Национальная Гвардия готова принять бой!" — написал Геращенко.