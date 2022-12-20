В МВД предупредили украинцев о тяжелых месяцах войны: что будет дальше

В конце концов, говорит Денисенко, россияне будут вынуждены просто садиться за стол переговоров.

Украину ждет еще несколько тяжелых месяцев в войне с россиянами, которые во главе с диктатором Путиным и вторглись полномасштабно в страну. Но после этого враг будет вынужден садиться за стол переговоров.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Денисенко отметил, что пока рано говорить об окончании войны.

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"В принципе, ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каким-то их "замыслам" они смогут сломать ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому, считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", – сказал Денисенко.

Напомним, норвежский эксперт Карстен Фриис рассказал, что война в Украине ведется на четыре фронта и каждый решающий. О каких именно фронтах идет речь и благодаря чему можно победить, читайте здесь.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор России Владимир Путин должен прекратить войну против Украины и вывести свои войска из независимой страны.

В свою очередь руководитель Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что договориться во время переговоров со страной-террористком о мире нельзя, ведь это просто — нереально. Война в Украине, начатая Россией во главе с диктатором Путиным, должна заканчиваться поражением РФ.

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