В МВД просят переселенцев дождаться "зеленого света" для возвращения домой, чтобы не было неприятных сюрпризов

В МВД просят переселенцев дождаться "зеленого света" для возвращения домой, чтобы не было неприятных сюрпризов

Украинцев просят не возвращаться домой поспешно.

Украинцев, вынужденных покинуть свои жилища в связи с циничным и коварным нападением России, призывают поспешно не возвращаться домой.

Об этом сказал заместитель главы МВД Евгений Енин.

В то же время Енин советует переселенцам подождать "зеленого света" на возвращение домой от официальных властей, в частности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Хочу призвать всех соблюдать осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения к покинутым зданиям. Там нас могут ждать неприятные сюрпризы: брошенное оружие, боеприпасы, соответствующее минирование, мины-растяжки и многое другое, что глаз рядового гражданина, не подготовленный, может не заметить. Именно поэтому следует подождать возвращения власти и зачистки того или иного населенного пункта силами Нацполиции, а также соответствующего зеленого сигнала от ГСЧС", — отметил Евгений Енин.

Напомним, Арестович рассказал, когда киевляне, покинувшие столицу из-за войны, смогут вернуться домой.

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