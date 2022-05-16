В МВД рассказали, будет ли война в Украине продолжатся до конца 2023 года

В МВД рассказали, будет ли война в Украине продолжатся до конца 2023 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что активная фаза войны в Украине может продлиться вплоть до конца 2023 года.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что это слишком долго для Украины и, вероятно, война скорее закончится скорее.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Денисенко рассказал, что сейчас идет большая битва за Донбасс, однако боевые действия не ограничиваются не только этой территорией. Так, оккупанты пытаются атаковать на Криворожье и Запорожье. Он отметил, что эта фаза войны продлится еще месяц. Денисенко подчеркнул, что после того, как россияне проиграют битву за Донбасс, они начнут окапываться на временно оккупированных территориях.

"И здесь вопрос, как быстро, как эффективно мы сможем отвоевывать уже оккупированные территории", – сказал Вадим Денисенко.

По его словам, через несколько месяцев после этого начнется более спокойная фаза войны.

"Очень аккуратно буду говорить "более спокойная", хотя словосочетание "более спокойная", конечно, оно не совсем правильное", – отметил Денисенко.

Напомним, Кулеба рассказал, как изменилась позиция Украины в переговорах с РФ.

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