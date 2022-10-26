В МВД рассказали, есть ли вероятность нападения со стороны Беларуси на Украину сейчас

На территории Беларуси сейчас нет достаточного количества военных и техники для вероятного вторжения в Украину.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Денисенко подчеркнул, что военные ВСУ, пограничники и терроборона готовятся к возможной попытке наступления врага из Белоруссии.

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"Белорусское направление... Там работают не только пограничники, там Вооруженные силы Украины, тероборона. Фактически, все эти месяцы происходит укрепление границы, минирование, чтобы россияне не имели возможности двигаться со стороны Беларуси. По состоянию на данный момент ударный кулак на территории Беларуси не создан, нет достаточного количества для вторжения на территорию Украины ни техники, ни людей у них сейчас нет", — сказал он.

По его словам, за белорусским направлением следит разведка, в том числе и белорусские партизаны, передающие соответствующие данные.

"Пока говорить, что они создали ударную группу, этого нет", – добавил Денисенко.

Опасность со стороны Белоруссии

Беларусь фактически участвует в войне против Украины с 24 февраля. С территории РБ в Украину шли в наступление российские войска, а также оттуда запускаемые по мирным городам ракеты РФ. Около полугода у границы с Украиной продолжаются систематические учения на территории Беларуси.

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Диктатор Лукашенко 4 октября признался, что не скрывает участия Беларуси в войне против Украины. В тот же день диктатор Беларуси поручил проверить находящийся в запасе военнообязанный состав армии РБ.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала, что большая часть техники ВС РБ из приграничных районов вернулась обратно в места постоянной дислокации. По данным наблюдателей, с 15 по 22 октября 2022 года было увеличено передвижение военной техники по железным дорогам Беларуси. Основные силы были перемещены из Бреста, Зябровки, Ельска, Лельчиц, Иваново, Столина, Лунинца и Витебска.

Между тем городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что из Беларуси в села района прибыли военные с нашивкой белорусских войск. Наемников заметили местные жители. Новоприбывших оккупантов заселяют в свободные дома или выселяют людей из их домов.

В то же время, по данным спутниковых снимков, на белорусскую авиабазу "Зябровка" у границы с Украиной за последние два месяца перебросили дополнительную военную технику. Там стало больше военных грузовиков, военных РФ, выросла и территория самого военного городка.

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