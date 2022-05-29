В МВД рассказали, как у Путина шантажировали Запад не предоставлять Украине вооружение

В МВД рассказали, как у Путина шантажировали Запад не предоставлять Украине вооружение

Кремль требовал, чтобы Запад не поставлял оружие в Украину, которая с 24 февраля подвергается варварским атакам оккупантов, но мужественно обороняется.

Если Запад не предоставит Украине оружие, то в РФ обещали, мол, разблокировать морские порты, которые они и заблокировали.

Об этом заявил советник главы министерства внутренних дел Виктор Андрусов.

"По моей информации, россияне предлагали следующую модель: Запад не дает нам ракеты, они выходят на рубежи Луганской и Донецкой областей, затем садятся за переговоры, разблокируют порты для вывоза зерна и предлагают новые условия для энергоносителей", — рассказал советник главы МВД.

Андрусов говорит, что, учитывая некоторый незначительный успех на прошлой неделе на фронте, манипуляции Кремля звучали очень привлекательно. Кроме того, он напомнил заявление Лаврова, который сказал, что Россия уже готова разблокировать порты и сделать гуманитарные коридоры для зерна.

В то же время, по мнению советника главы МВД, западные партнеры хорошо понимают, что договоренности с Путиным ничего не стоят, пока он не проиграл.

"Поэтому ключевая задача – нанести ему (Путину. — Ред.) военное поражение в Украине. И только после этого можно будет обсуждать мирные форматы", — подчеркнул он.

Между тем, Россия применяет самое тяжелое неядерное оружие и "заставляет людей гореть заживо".

Ранее Арестович назвал конкретную дату, когда ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины .

Напомним, посол Германии ответила, получит ли Украина "Гепарды" и "Мардеры".

Читайте также: