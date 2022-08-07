В МВД рассказали, какие области больше всего пострадали от атак РФ и за сколько предатели "продают" Украину

В течение 6 августа россияне произвели 46 обстрелов, в результате которых погибли 16 человек и десятки раненых.

В целом, с начала вторжения России больше всего от атак российских войск в Украине пострадали Луганская и Донецкая области.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская — 4 тысячи раз, Николаевская — 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не прилетало, это Черновицкая область", – рассказал он.

Первый заместитель главы МВД отметил эффективную деятельность правоохранительных органов по выявлению диверсантов, корректировщиков и предателей. По его словам, с 24 февраля задержано более 1600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности.

Енин уточнил, что даже те, кто не являются предателями, однако в своих социальных сетях выкладывают фотографии или видео с мест обстрелов, тоже помогают врагу "лучше пристреляться".

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Кроме того, за время полномасштабной войны в Украине задержали более 1,5 тысяч человек, которые, вероятно, помогали россиянам. Задержанные соглашались сотрудничать с оккупантами за 5-10 тысяч гривен.

За эти деньги предатели дают врагу информацию о расположении позиций наших военных, блокпостов, а также информируют о местах прилета ракет.

"Предательство государства за 300 долларов это почти как за 30 серебряников и перспектива провести ближайшие 15 лет в тесной камере", — добавил Енин.

Напомним, ВСУ за последние сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов.

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