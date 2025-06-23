В МВД рассказали о новой и ужасающей тактике Кремля: подробности

ПВО

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Россия активно использует новую тактику в атаках на Украину — сначала запускает БПЛА, создавая атмосферу бездействия, а уже в 4–5 утра наносит массированные ракетные удары.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко для 24 канала.

По его словам, тактика «проволочки» — сначала дроны, потом ракеты — применяется уже несколько месяцев. Первые дроны запускаются в вечернее время, и люди возвращаются в дома из укрытий, не ожидая дальнейшего удара, который приходит на рассвете.

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В качестве примера он привел ситуацию в Белой Церкви. Это уже второй трагический случай, когда во время эвакуации пострадали работники ГСЧС — двое получили ранения, а женщина погибла при переносе из медучреждения.

Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, российские войска нанесли удары по Киеву, применив беспилотники «Шахед» и баллистические ракеты. В ряде районов столицы возникли пожары, зафиксированы значительные разрушения.

В Киеве в результате атаки пострадали жилые дома, бизнес-центр, образовательные и медицинские учреждения, станция метро и автомобили. Особенно тяжело пострадал Шевченковский район, где был разрушен целый подъезд многоэтажки, погибли шесть человек. На месте идет поисково-спасательная операция, организована работа штаба для приема обращений граждан.

Кроме этого, обстрелы потерпела и Киевская область — там один человек погиб, семь получили ранения, среди них двое спасателей. По состоянию на утро в Белоцерковском районе повреждены четыре частных дома, многоквартирный жилищный комплекс и предприятие.

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