В МВД рассказали о полицейских-изменниках, которые перешли на сторону оккупантов

Больше всего предателей зафиксировано на территории Донецкой области.

В настоящее время шестерым сотрудникам полиции объявлено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

"Следователями Нацполиции начато всего 500 уголовных производств по фактам коллаборационной деятельности. Конечно, мы фиксируем случаи, когда и сотрудники полиции переходят к врагу, хоть это и противно видеть, но таким образом, можно сказать, происходит самоочищение", — заявил он.

По его словам, на территории Донецкой области выявлены около 80 сотрудников полиции, которые начали сотрудничать с представителями незаконных вооруженных формирований на этой территории.

Енин подчеркнул, что по сравнению с 2014 годом очень мало правоохранителей готовы перейти на сторону врага.

"Тогда на сторону врага переходили целые гарнизоны. Это результат произошедших за эти годы изменений. Люди не сложили оружие, не бросили свои посты и вопреки базовым протоколам безопасности брали на себя гораздо больше, чем должны были бы в соответствии со своими обязанностями. Это сопровождение гуманитарных конвоев, извлечение людей из огня под артиллерийскими обстрелами. Эти структуры оздоровились и стали внутренним скелетом государства", — заявил он.

Напомним, власти Мариуполя обнародовали имена и фото предателей от "ОПЗЖ", которые помогают оккупантам уничтожать город.

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