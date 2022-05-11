В МВД рассказали, отменят ли сейчас комендантский час в регионах, где не ведутся боевые действия

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что отменять комендантский час в любом регионе в Украине пока рано.
В регионах Украины, где не ведутся боевые действия, отменять комендантский час пока не будут, поскольку все еще сохраняется опасность.
Об этом глава МВД сказал в эфире телемарафона.
"Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, где не ведутся боевые действия, потому что есть еще достаточно большая опасность", — заявил Монастырский.
По его словам, такая мера полностью себя оправдала и помогает предотвращать проникновение диверсантов.
"Время показывает, что комендантский час оправдал себя. Он позволяет избежать проникновения диверсионных групп на территории, в том числе центральных и западных областей Украины. Поэтому мое личное видение, что нам еще предстоит определенное время жить с комендантским часом", — сообщил глава МВД.
Монастырский добавил, что в МВД понимали, что 8-9 мая могли быть провокации и нападения диверсантов, поэтому все правоохранители работали в усиленном режиме. Впрочем, к счастью Украина успешно прошла 8-9 мая.
Напомним, что в Днепре и области сократили комендантский час.
В свою очередь, Вилкул сообщил, как будет действовать комендантский час в Кривом Роге.
Как сообщалось, в Ивано-Франковской области сменили продолжительность комендантского часа.
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