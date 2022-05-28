В МВД рассказали, сколько человек удалось вывезти из-под огня на Востоке

В МВД рассказали, сколько человек удалось вывезти из-под огня на Востоке

За прошедшие сутки на Донбассе ГСЧСники разгрузили 31 тонну гуманитарной помощи и вывезли 83 человека.

За прошедшие сутки сотрудники ГСЧС разгрузили гуманитарную помощь для населения городов Мирноград, Покровск, Доброполье, Торецк и Бахмут.

Об этом сообщает МВД Украины.

Кроме того, сообщается, что общий объем разгруженной гуманитарной помощи составляет 31 тонну.

Также за прошедшие сутки проведена эвакуация 83 человек (из них 28 детей и один человек с ограниченными возможностями) из населенных пунктов Сухая Балка Бахмутского района, Райгородок и Николаевка Краматорского района.

Отмечается, что всего от 24 февраля сотрудники ГСЧС эвакуировали из населенных пунктов Донецкой области 8 363 человека.

Отметим, трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Но возможность подвоза резиногрузов и эвакуация населения не упущена.

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