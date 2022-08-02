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В МВД рассказали, сколько украинцев выехали за границу и какой процент среди них – мужчины

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В МВД рассказали, сколько украинцев выехали за границу и какой процент среди них – мужчины

Фото: Associated Press

С начала полномасштабной войны России против Украины за границу выехало около 6 млн украинцев.

Среди них почти 90% – это женщины и дети, остальные – мужчины. В Украине внутренними переселенцами стали около 3 млн человек.

Об этом сообщили в МВД.

"Украинцы, которые бегут от войны, рискуют стать жертвами торговли людьми, ведь 90% беженцев — это женщины и дети. Об этом говорится в нынешнем отчете о торговле людьми, который ежегодно публикует Государственный департамент США. По информации ООН по делам беженцев, сотни тысяч украинцев насильственно депортированы на территорию государства-агрессора", — говорится в сообщении.

Уже известно, что Россия принудительно депортировала более 5600 детей, личности которых удалось установить.

Напомним, за пять месяцев с начала полномасштабного вторжения России США приняли более 100 тысяч украинских беженцев.

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