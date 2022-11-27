В МВД сообщили, на что стало больше жалоб украинцев на фоне отключений света

Монастырский говорит, что отключение света повлияло на домашнее насилие.

В Украине на фоне длительных отключений света увеличение криминогенных ситуаций не фиксируется, стало больше обращений о домашнем насилии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

"Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации", — подчеркнул Монастырский.

Глава МВД рассказал, что на время отключения электроснабжения в результате обстрелов РФ было увеличено количество патрулей на улицах, им помогают добровольческие формирования территориальных общин и не находящиеся на фронте военнослужащие Нацгвардии.

Министр напомнил о работе "Пунктов несокрушимости", где есть свет, связь и тепло.

"Это те базовые вещи, в которых нуждаются люди в городах, где отсутствует свет и отопление", — сказал Монастырский.

Напомним, по данным пограничной службы Польши, паники среди украинцев из-за потенциального риска блекаута нет и, несмотря на российские бомбардировки гражданской инфраструктуры, отсутствие электроэнергии украинцы массово не выезжают за границу.

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