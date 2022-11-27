Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В МВД сообщили, на что стало больше жалоб украинцев на фоне отключений света

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2135
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В МВД сообщили, на что стало больше жалоб украинцев на фоне отключений света

Фото: УНІАН

Монастырский говорит, что отключение света повлияло на домашнее насилие.

В Украине на фоне длительных отключений света увеличение криминогенных ситуаций не фиксируется, стало больше обращений о домашнем насилии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

"Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации", — подчеркнул Монастырский.

Глава МВД рассказал, что на время отключения электроснабжения в результате обстрелов РФ было увеличено количество патрулей на улицах, им помогают добровольческие формирования территориальных общин и не находящиеся на фронте военнослужащие Нацгвардии.

Министр напомнил о работе "Пунктов несокрушимости", где есть свет, связь и тепло.

"Это те базовые вещи, в которых нуждаются люди в городах, где отсутствует свет и отопление", — сказал Монастырский.

Напомним, по данным пограничной службы Польши, паники среди украинцев из-за потенциального риска блекаута нет и, несмотря на российские бомбардировки гражданской инфраструктуры, отсутствие электроэнергии украинцы массово не выезжают за границу.

Читайте также:

Меню на время без света: что приготовить и как сохранить

Меню на время без света: что приготовить и как сохранить

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2135
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация