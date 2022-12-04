В МВД сообщили, сколько украинцев погибли от обстрелов российских оккупантов

Российские оккупационные войска с начала полномасштабного вторжения убили тысячи мирных украинцев. Жертвами оккупантов стали более 9400 гражданских украинцев.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

Еще по меньшей мере 6800 украинцев были травмированы.

"Из-за террористических атак страдают мирные жители. По состоянию на данный момент, по данным Национальной полиции Украины, погибли более 9400 мирных жителей. Еще около 6800 травмированы. Среди них, к сожалению, есть и дети. С начала вторжения оккупантов в Украине погиб 441 ребенок", – сообщил Енин.

По его словам, на деоккупированных территориях правоохранители продолжают выявлять новые доказательства преступлений россиян. Так, на освобожденных территориях Херсонской области зафиксировано уже 600 военных преступлений РФ, в Харьковской области – 3 400.

"Полицейские продолжают возвращать закон и порядок на освобожденные территории. Вместе с тем мы фиксируем новые военные проявления. Следственными подразделениями Нацполиции Украины на деоккупированных территориях (Херсонской области. – Ред.) задокументировано около 600 военных преступлений. В Харьковской области задокументировано 3400. за прошедшие сутки добавился 41 факт военных преступлений", – добавил он.

Напомним, в селе Правдино Херсонской области обнаружили массовое захоронение работников одной из агрофирм и несовершеннолетней девушки. Дом, в котором находились люди, россияне сначала обстреляли, а затем взорвали. Во время эксгумации на телах жертв, в черепах, были шаровые ранения, на запястьях у двух обнаружена веревка.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины. Министр процитировал статью Конвенции о геноциде, под которую подпадают российские атаки по Украине.

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