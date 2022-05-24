В МВД Украины объяснили, по какому принципу ВСУ освобождают населенные пункты

В Украине военные реализуют маневренную оборону.

Это означает, что ВСУ не держатся за конкретные населенные пункты, а наносят врагу максимальные потери с сохранением наших сил.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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“Иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой зрады в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Целью было избежать возможного окружения и значительных потерь”, — подчеркнул Виктор Андрусив.

Он также добавил, что, возможно, будет еще несколько отступлений для выравнивания фронта.

Напомним, что Россия готовится к долговременной войне в Украине.

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