В МВД Украины объяснили, по какому принципу ВСУ освобождают населенные пункты

В Украине военные реализуют маневренную оборону.
Это означает, что ВСУ не держатся за конкретные населенные пункты, а наносят врагу максимальные потери с сохранением наших сил.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.
“Иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой зрады в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Целью было избежать возможного окружения и значительных потерь”, — подчеркнул Виктор Андрусив.
Он также добавил, что, возможно, будет еще несколько отступлений для выравнивания фронта.
Напомним, что Россия готовится к долговременной войне в Украине.
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