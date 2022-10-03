В Нацгвардии подтвердили освобождение Золотой Балки на Херсонщине (видео)

В Херсонской области идет контрнаступление украинских сил. Так, 3 октября, Национальной гвардии подтвердили, что освободили от российских оккупантов Золотую Балку в Бериславском районе Херсонской области.

Соответствующее видео предоставила пресс-служба Нацгвардии.

Напомним, что видео из Золотой Балки, опубликованное украинскими бойцами, появилось в Сети еще вчера.

Ранее ВСУ подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области. Также стало известно, что ВСУ освободили населенные пункты Архангельске и Миролюбовка в Херсонской области.

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